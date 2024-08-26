HAVA DURUMU | Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 26-30 Ağustos 2024

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan güncel tahminlere göre bugün Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara için sağanak tahmininde bulunulurken, cuma günü ise yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?