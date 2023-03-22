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Hatimle teravih namazı kılınacak camiler | Hatimle teravih namazı nasıl kılınır?

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 14:35
Mübarek Ramazan aylarında hatim ile teravih namazı kılmak senelerdir İslam alemi için oldukça önemlidir. Bu nedenle hatimle teravih kılınan camiler merakla beklenir. İstanbul'da o camilerden biri de Fatih Mihrimah Sultan Camii. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim ise Süleymaniye Camii'nden detayları aktardı. Hatimle teravih namazı nasıl kılınır?​ İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, A Haber canlı yayınında anlattı. Aktaş, “İnternet sitemizden bu camilere ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.
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Hatimle teravih namazı kılınacak camiler
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler
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