19 Nisan 2025, Cumartesi
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Hatice'yi öldüren eşi: Boğazını ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum
Erzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleri ile boğan Ali Osman Buzlak'ın (21) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Buzlak, ifadesinde, "Bir anda boğazına sarıldım ve bir müddet boğazını sıktım. Kendimi kaybettiğim için ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum ancak uzun süre sıktım. Boğazını bıraktığımda Hatice ölmüştü, nefes almıyordu, yığılıp kaldı" dedi.