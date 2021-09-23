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Hatay’da “su canavarları” denizi istila etti

İHA
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Giriş: 23.09.2021 22:42
Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan 'su canavarı' olarak bilinen su sümbülleri, bugün yaşanan sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi.

Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akarsularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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