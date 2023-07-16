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Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını! Bakan İbrahim Yumaklı: Yangının bahçe temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor

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Giriş: 16.07.2023 17:45
Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de yaptığı açıklamada, Yaklaşık 250 hektarlık alan etkilendi. Belen'de bu sabahtan itibaren 18 orman yangını çıktı. Yangının bahçe temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
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