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Hatay’da depremde hayatını kaybeden eşinden özür diledi: Veda edemedim son sohbetimizmiş

DHA
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Giriş: 14.02.2023 11:29
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi 10 ili birden etkiledi. Hatay’da depremde yıkılan apartmanda eşi yaşamını yitiren, kendisi ise 25 saat sonra enkazdan çıkarılan 112 Acil Komutanı Merkezi'nde görevli Dr. Ufuk Bayraktar, Adana’da ameliyat edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Bayraktar eşiyle son anlarını ve enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Bayraktar’ın o sözleri herkesi ağlattı...
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