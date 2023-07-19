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Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor

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Giriş: 19.07.2023 16:32
İzmir'de 32 yılık sorun olan Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor. Mahkeme, Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılmasına karar verdi. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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