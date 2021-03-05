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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! 4 saatlik operasyon geçirdi! Onlarca kilo...
Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.
Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.