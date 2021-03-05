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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! 4 saatlik operasyon geçirdi! Onlarca kilo...

İHA
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Giriş: 05.03.2021 14:11
Güncelleme:05.03.2021 14:29
Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti HAMİLE İNEĞİN MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
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