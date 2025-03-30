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Hamas Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti! Silahlar 19 Nisan’a kadar susacak

Hamas Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti! Silahlar 19 Nisan’a kadar susacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 11:12
Gazze'de ateşkese dair bir gelişme yaşandı. Hamas, uzun vadede barış için Mısır'dan gelen son ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda Hamas, ateşkes sürecinin başlaması için 5 İsrailli esiri daha serbest bırakacak. Olası ateşkes bugün başlayıp 19 Nisan'a kadar devam edecek.
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Hamas Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti! Silahlar 19 Nisan’a kadar susacak
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