30 Mart 2025, Pazar
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Hamas Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti! Silahlar 19 Nisan’a kadar susacak
Gazze'de ateşkese dair bir gelişme yaşandı. Hamas, uzun vadede barış için Mısır'dan gelen son ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda Hamas, ateşkes sürecinin başlaması için 5 İsrailli esiri daha serbest bırakacak. Olası ateşkes bugün başlayıp 19 Nisan'a kadar devam edecek.