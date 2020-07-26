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Halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi! Feci kaza kamerada

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Giriş: 26.07.2020 17:24
Güncelleme:26.07.2020 17:32
Son dakika haberi... İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önündeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolden çıktığı öğrenildi. Feci kaza kamerada..

Kadıköy'de, İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önündeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan A. yönetimindeki 34 EN 4133 plakalı otobüs, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Kadıköy istikametine seyrederken, yolun karşısına geçerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önündeki duvara çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekilerek duvar üzerinden indirildi. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik daha sonra normale döndü.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orhan A. (52) kontrolündeki otobüsün, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan kültür merkezinin önündeki kaldırıma çıkması sonucu olayın meydana geldiği, başka araç ya da vatandaşın zarar görmediği, otobüste bulunan 4 yolcu ve şoförün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

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