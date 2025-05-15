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Hakkari’de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 20:02
Polis ekiplerince kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde, batı illerine gönderilmek istenen emanet eşyalar üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 10 kilo 280 gram olan skunk madde, durumundan şüphelenilen bir araçta gerçekleştirilen adli aramada ise 25 kilogram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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Hakkari’de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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