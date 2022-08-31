31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.