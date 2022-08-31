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Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2022 09:05
Ünlü oyuncu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programınının sunuculuğunu üstleniyor. Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, Instagram hesabından bir pozunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü. Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
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