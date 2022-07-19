Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!

Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı programla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın annesi de ünlü çıktı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir dönem babası Selçuk Ural'la sorunlar yaşayan Hakan Ural annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...