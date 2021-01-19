Koronavirüsle mücadelede kısıtlamalar esnetilecek mi? Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte kısıtlamalardaki esneme de tekrar gündeme geldi. Uzmanlara göre yeni normale geçiş şubat ayında kademeli olarak başlayabilir. Peki lokantalar kafeler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu kısıtlamaların ne zaman kalkılıyor? İşte adım adım normalleşme planı...

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı.

COVID-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü.

tablodaki iyileşme sürerse, yeni normale geçiş, 15 Şubat'tan sonra kademeli olarak başlayacak.

Çin'den gelecek aşıların uygulama takvimi, normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek.

Uzmanlara göre, Şubat ortasına kadar 14 milyon kişi aşılanırsa, hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir.

Üzerinde çalışmalar yapılan normalleşme takvimine göre hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin 21.00'den 23.00'e çekilebileceği konuşuluyor,

hafta sonu tam gün sokak sınırlamasının ise gündüz için kaldırılması gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirlenen sokağa çıkma saatlerinin de artırılması da söz konusu.

Lokanta ve kafelerin ise sektörden gelen talepler doğrultusunda 15 Şubat'tan itibaren açılabileceği tartışılıyor.

Müşterilere HES kodu şartı getirilecek ve bu işletmeler sıkı kurallarla denetlenecek.

Öte yandan bu süre içinde hastaneler de normal hasta kabul etmeye başlayacak.

Ertelenen ameliyat ve tedavilere yeniden başlanabilecek.

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Salgının seyrine göre şubat ayında yeni normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor.