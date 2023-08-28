28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!
Hadise Mayıs 2022'de nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı. 5 ay süren evliliğin ardından birbirlerine sık sık göndermelerde bulunan ikili, son olarak yeniden barıştıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıkan haberlere jet hızıyla yanıt veren Hadise, sahnede 'Evlenmeliyiz' şarkısını söylediği sırada, eski eşine göndermede bulundu.