05 Eylül 2022, Pazartesi
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Hadise konserde gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Dinçerler ile evliliğinde neler oluyor?
Hadise'nin konser görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise'nin evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiği iddia edildi. Önceki akşamki İzmir konserinde gözyaşlarına boğulunca dedikodular alevlendi.