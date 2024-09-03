Hababam sınıfı gerçek oldu! Sahibinden 'öğrencili' satılık okul

Pek çoğumuz sarı sayfalarda ilginç ilanlarla karşılaştı. Hatta aralarında haberleştirdiklerimiz de oldu. Ama şimdi ekranlara gelecek örneğin benzerine, biz daha önce hiç rastlamadık. Satılık bir özel okul ilan… Şaşırtıcı olan ise ilan değil, kayıtlı öğrencilerle birlikte devredileceği detayı. Velilerin konudan haberdar olup olmadığı muamma. Çünkü, okulun adı; sır gibi saklanıyor. Bu yüzden de çocuğunu Başkent’te özel okula kaydettirenler, içten içe bir endişe yaşıyor.

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