Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir TIR’da 85 adet güvercin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir TIR’a yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirildi.

