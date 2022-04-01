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Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tatlısı malzemeleri neler? İşte ustasından güllaç tarifi

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Giriş: 01.04.2022 15:51
"Ramazan'ın gülü" olarak tarif edilen geleneksel lezzet güllaç tatlısı bu Ramazan da sofralarda yerini alıyor. İftar sofralarının geleneksel ve nefis konuğu güllaç tatlısı nasıl hazırlanır? Güllaç tatlısının malzemeleri nelerdir? Tatlı ustası Selim Şimşek anlattı. İşte ustasından güllaç tarifi...
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