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Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı

Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı

İHA
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Giriş: 04.08.2024 12:56
Gelenekselleşen çiçek buketlerinin yerini artık led ışıklı kelebek buketler aldı. Kelebek buketlere olan ilgi arttı.
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