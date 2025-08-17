17 Ağustos 2025, Pazar

Güçlü ve dirençli bir hayat: Maltız keçisi
Güçlü ve dirençli bir hayvan: Maltız keçisi

Güçlü ve dirençli bir hayvan: Maltız keçisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 11:20
Taşlı arazilerde dimdik yürüyen, inatçı yapısı kadar verimli sütüyle de bilinen bir keçi türü olan Maltız keçisi, Anadolu'nun yüzyıllardır süren hayvancılık geleneğinin sessiz kahramanlarından biri. Gelin şimdi zorlu coğrafyalarda dahi otlanma yeteneği ve üreticiye sağladığı katkıyla kırsal kalkınmanın vazgeçilmezi haline gelen Maltız keçi ırkını yakından tanıyalım...
