14 Ocak 2025, Salı

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Görüntüler Türkiye’den! Kurtlar paramparça etti

Görüntüler Türkiye'den! Kurtlar paramparça etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 11:54
Güncelleme:14.01.2025 11:56
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi. Başta Erzurum olmak üzere çevre illerde mahalle ve köylerde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kurtlar paramparça etti! KURTLAR PARAMPARÇA ETTİ!

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Görüntüler Türkiye’den! Kurtlar paramparça etti
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