Görüntüler Türkiye’den! Kurtlar paramparça etti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi. Başta Erzurum olmak üzere çevre illerde mahalle ve köylerde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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