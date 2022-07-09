09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Görüntüler Ankara'dan! Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı... Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu
Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile yılanı görüntülerken ilginç anları kayda aldı. Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı. Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu...