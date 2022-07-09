09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Ankara'dan! Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı... Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu

Görüntüler Ankara'dan! Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı... Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 12:08
Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile yılanı görüntülerken ilginç anları kayda aldı. Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı. Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu...
Saksağanlar yılana saldırdı! Yem oluyordu... SAKSAĞANLAR YILANA SALDIRDI! YEM OLUYORDU...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehre inen yılana saldırdılar
Şehre inen yılana saldırdılar
İstanbul’un köylerinde bayram nasıl geçiyor?
İstanbul’un köylerinde bayram nasıl geçiyor?
Kaçan kurbanlık ortalığı savaş alanına çevirdi!
Kaçan kurbanlık ortalığı savaş alanına çevirdi!
Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu
Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu
Balıkçıların oltasına takılan şaşırttı
Balıkçıların oltasına takılan şaşırttı
Ünlü Şarkıcıya tecavüz davasında kanlı iç çamaşırı
Ünlü Şarkıcıya tecavüz davasında kanlı iç çamaşırı
Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor
Kilosu 100 TL’lik meyvelerini bakın nasıl koruyor
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Bayramların geleneği kahvaltı sofrası
Bayramların geleneği kahvaltı sofrası
Kurban eti nasıl parçalanır?
Kurban eti nasıl parçalanır?
Yüzbinlerce hacı şeytan taşlama yolunda
Yüzbinlerce hacı şeytan taşlama yolunda
A Haber ekibi Mekke’de!
A Haber ekibi Mekke’de!
Daha Fazla Video Göster