Görüntüler Ankara'dan! Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı... Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu

Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile yılanı görüntülerken ilginç anları kayda aldı. Şehre inen yılana saksağan kuşları saldırdı. Bakın yem olmaktan nasıl kurtuldu...

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