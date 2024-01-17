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Görenler tanıyamadı! Ünlü sanatçıları botoks yaptı diye eleştirdiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 21:01
Estetik çılgınlığı 7'den 70'e herkesi sarmış durumda. Son günlerde sosyal medya gündeminde de 2000li yılların sevilen iki popçusu Rafet El Roman ve Gökhan Özen var. Yüzlerindeki değişim için eleştirilen ünlü sanatçıların yaptığı açıklamalar A Haber ekranlarında.
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