09 Ocak 2024, Salı
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Google'dan yardım istediler: Muhalif gazetecilerin haberlerini öne çıkarın
Avrupa Komisyonu bu kez de Belaruslu gazetecilerle ilgili talepte bulundu. Komisyon, Google ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinden Belaruslu muhalif gazetecilerin haberlerini destekleyerek öne çıkarmaları için yardım istedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.