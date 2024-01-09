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Google'dan yardım istediler: Muhalif gazetecilerin haberlerini öne çıkarın

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 13:02
Avrupa Komisyonu bu kez de Belaruslu gazetecilerle ilgili talepte bulundu. Komisyon, Google ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinden Belaruslu muhalif gazetecilerin haberlerini destekleyerek öne çıkarmaları için yardım istedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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