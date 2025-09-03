03 Eylül 2025, Çarşamba

Gezi davasında menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
Giriş: 03.09.2025 18:07
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve planlayıcılar arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım için mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Barım, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden yapılan incelemede tahliye talebi reddedildi. Sanığın yargılanmasına 1 Ekim’de devam edilecek. Duruşma saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Barım’ın, sanatçıları protestolara katılmaları için yönlendirdiği öne sürülüyor.
