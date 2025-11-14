14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Gençlerin kavgası kanlı bitti: Bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı
Gençlerin kavgası kanlı bitti: Bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:27
Olay, bugün saat 13.30'da ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmaya esnaf müdahale ederek ayrılmalarını ve bölgeden gitmelerini söyledi. Ayrılan gençler, yaklaşık 5 dakika sonra yeniden aynı yerde bir araya geldi. Yine tartışmaya başlayan gençlerden M.K., Mustafa Ö. isimli genci bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç acıyla geri çekilirken, şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, bıçaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
