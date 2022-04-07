Genç hafızların videosu viral oldu! Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Gana'da bir grup hafız, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim okuma videosu paylaştı. Video yirmi milyondan fazla izleme aldı. Videoda genç hafızlar bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor. Ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına ise su dökülüyor.

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