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Genç hafızların videosu viral oldu! Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

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Giriş: 07.04.2022 14:45
Gana'da bir grup hafız, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim okuma videosu paylaştı. Video yirmi milyondan fazla izleme aldı. Videoda genç hafızlar bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor. Ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına ise su dökülüyor.
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