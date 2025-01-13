Geleceğin meslekleri değişti!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin tercih ettiği meslekler de daha çok yapay zeka, yazılım gibi alanlardaydı. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı son rapora göre bu durum geçtiğimiz yıl değişti. Artık en çok eleman aranan meslekler arasında çiftçi, inşaat ustalığı, teknik operatörlük hatta şoförlük yer alıyor. Peki piyasada durum ne? Arkadaşlarımız işin ustalarına mikrofon uzattı.

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