Gaziantep’te halay kavgasında damat komalık oldu

Gaziantep'te damat ile kuzeni arasında halay tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen o tartışmada öfkeli kuzen ve arkadaşları damadı öldüresiye darp etti. Hastaneye kaldırılan damat yaşam mücadelesi veriyor.

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