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Gaziantep’te halay kavgasında damat komalık oldu

Gaziantep’te halay kavgasında damat komalık oldu

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 11:50
Gaziantep'te damat ile kuzeni arasında halay tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen o tartışmada öfkeli kuzen ve arkadaşları damadı öldüresiye darp etti. Hastaneye kaldırılan damat yaşam mücadelesi veriyor.
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