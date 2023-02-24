24 Şubat 2023, Cuma
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Gaziantep’te depremzedelere veresiye yakıt verdi: Unuttuklarım bile borcunu ödedi
Kahramanmaraş merkezli deprem 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yarattı. 11 ili etkileyen dehşet sonrası Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşanan olay ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Deprem sonrasında pek çok insan araçlarına benzin almak için istasyonlara koştu. İlk etapta iletişim hatlarındaki sorun sebebiyle kredi kartları çalışmadı ve insanların cüzdanları enkaz altında kaldığı için yanlarında nakit yoktu. Petrol Ofisi istasyonu sahibi Oktay Küdün örnek bir davranış sergiledi ve “Sonra getirirsin” diyerek kimseyi yakıtsız göndermedi.