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Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan şüpheliden akılalmaz savunma! Leyla Muhammed'in sağlık durumu nasıl?

DHA
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Giriş: 02.06.2022 15:55
Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli kadına bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır ifadesinde, çocuğunun kaçırılmak istendiğini sandığını ve vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü, ''Bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dedi. Peki Leyla Muhammed'in son sağlık durumu nasıl?
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