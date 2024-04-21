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Fırtına minarenin şerefesini uçurdu

İHA
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Giriş: 21.04.2024 10:15
Çorum’da etkili olan şiddetli fırtına, bir caminin minaresinin şerefesini uçurdu.
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