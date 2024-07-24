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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu! Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu! Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 15:57
Transfer sezonunun hızlı takımlardan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu. Sarı lacivertlilerin yeni yıldızı Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi. Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile 4 yıllığına anlaşan sarı lacivertliler yıldız oyuncuya senelik 4 milyon euro ödeyecek.
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