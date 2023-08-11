11 Ağustos 2023, Cuma
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FB’li eski yöneticiye plaka şoku! Ülke farklı plaka aynı: O geziyor ben ödüyorum
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'nin eski yöneticisi. Takıma olan aşkını plakasına da taşıdı ama peş peşe gelen cezalarla neye uğradığını şaşırdı. İnceleme sonrası aynı plakanın Gürcistan'da da kullanıldığı ortaya çıktı. "Kuralları o çiğniyor, cezayı ben ödüyorum" diyen Kutlualp ise çözüm bekliyor.