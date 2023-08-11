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FB’li eski yöneticiye plaka şoku! Ülke farklı plaka aynı: O geziyor ben ödüyorum

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 15:51
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'nin eski yöneticisi. Takıma olan aşkını plakasına da taşıdı ama peş peşe gelen cezalarla neye uğradığını şaşırdı. İnceleme sonrası aynı plakanın Gürcistan'da da kullanıldığı ortaya çıktı. "Kuralları o çiğniyor, cezayı ben ödüyorum" diyen Kutlualp ise çözüm bekliyor.
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