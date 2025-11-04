Fatih’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

Kaza saat 16.00’da Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray yönüne seyir halinde olan 34 JV 5699 Audi A3 marka otomobil ile aracın önüne geçmeye çalışan 34 HVZ 368 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Aksaray yönüne seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü görülüyor.

