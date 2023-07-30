Eyyam-ı Bahur geliyor

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine eskilerin tabiri ile "Eyyam-ı bahur" deniyor. Arap Yarımadası üzerinden gelen çöl sıcağı her yıl ağustos ayının ilk haftasında kendini hissettiriyor. Temmuz ayının sıcaklıkları dalga şeklinde kendini ağustosta da hissettirecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN