Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısında! Türkiye'ye iade edilecekler mi?

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.

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