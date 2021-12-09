09 Aralık 2021, Perşembe
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Evlilik öncesi zorunlu SMA testi nasıl yapılacak?
Evlilik öncesi zorunlu tarama testlerinin arasına, Talasemi'den sonra SMA da girdi. Artık Aile Sağlığı Merkezleri'nde kan örneği ile SMA taşıyıcılık testi yapılacak. Peki SMA taraması nedir, nasıl yapılır? Bu testi ücretli mi olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.