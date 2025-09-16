Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda 6 bin 731 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

