16 Eylül 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında
Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında

Giriş: 16.09.2025 20:14
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda 6 bin 731 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.
