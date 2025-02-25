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Evde çevrimiçi tehlike Brawl Stars! Şiddet, tehdit, şantaj…

Evde çevrimiçi tehlike Brawl Stars! Şiddet, tehdit, şantaj…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 10:47
Tüm dünyada popüler olan çevrimiçi oyun uygulaması Roblox'a, aylar önce erişim engeli getirildi. Sakıncalı içerikler barındığı için alındı bu karar. Şimdi en az onun kadar popüler başka bir oyun da aynı tartışmalarla gündemde. Adı Brawl Stars... Burada da çevrimiçi oyun oynanıyor. Yani çocuklarla iletişim kurulabiliyor. Tuzak da işte burada yani o iletişim kanalında kuruluyor.
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Evde çevrimiçi tehlike Brawl Stars! Şiddet, tehdit, şantaj…
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