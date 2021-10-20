Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim? Ceren Benderlioğlu ilk eşi kim?

atv fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezondur ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da fenomen haline geldi. Yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan dizide Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...