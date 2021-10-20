20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim? Ceren Benderlioğlu ilk eşi kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim? Ceren Benderlioğlu ilk eşi kim?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2021 11:02
atv fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezondur ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da fenomen haline geldi. Yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan dizide Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...
Masumlar Apartmanı’nın Naci Hocası Deniz Tansel’in sevgilisi kim?
Masumlar Apartmanı'nın Naci Hocası Deniz Tansel'in sevgilisi kim?
A Haber patlama noktasında!
A Haber patlama noktasında!
Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim?
Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim?
Sahte altına 3 kuyumcuya tuzak!
Sahte altına 3 kuyumcuya tuzak!
Esra-Nur Yıldız cinayetinde yeni gelişme!
Esra-Nur Yıldız cinayetinde yeni gelişme!
Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Ayça Ayşin Turan’ın Estetiksiz Hali Görenleri Şaşırttı!
Ayça Ayşin Turan'ın Estetiksiz Hali Görenleri Şaşırttı!
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı
Karıncaların yuvaları görenleri şoke etti
Karıncaların yuvaları görenleri şoke etti
Ozan Güven’e 13.5 yıla kadar hapis istemi
Ozan Güven'e 13.5 yıla kadar hapis istemi
Taksiciler yargıya gidiyor
Taksiciler yargıya gidiyor
Ölüm nedeni ispirto mu?
Ölüm nedeni ispirto mu?
Daha Fazla Video Göster