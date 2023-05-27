Eskişehir’de hırsız karga parktaki gençlerin cipsini çaldı

Eskişehir’de Kanlıkavak Parkı’nda oturan gençlerin arkasından sessizce yaklaşan ve cips paketini çalan ‘Hırsız Karga’ bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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