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Eskişehir’de hırsız karga parktaki gençlerin cipsini çaldı

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Giriş: 27.05.2023 11:04
Güncelleme:27.05.2023 11:06
Eskişehir’de Kanlıkavak Parkı’nda oturan gençlerin arkasından sessizce yaklaşan ve cips paketini çalan ‘Hırsız Karga’ bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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