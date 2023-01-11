Eskişehir’de erkek arkadaşıyla yaşayan Zerin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?

Eskişehir’de geçen yıl haziran ayında oturduğu ikinci kattaki evin penceresinden düşen 1 çocuk annesi Zerin Kılınç hayatını kaybetti. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılan sevgilisi Yılmaz S., Kılınç’ın intihar ettiğini savundu. Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, kızının ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun 6 aydır raporu hazırlamadığını belirterek, “Kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım böyle intihar edecek biri değildi.” dedi.