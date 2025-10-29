29 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Eşini ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı
Eşini ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

Giriş: 29.10.2025 11:15
Denizli’de cezaevinden yeni çıkan bir şahıs eşi ve çocuklarını rehin aldı. Eşi ve bir kızını yaralayıp rehin alan şüpheli, polislerin yoğun uğraşları sonucu yaralı aile üyelerini bıraktı. Bir kızını rehin almayı sürdüren zanlı, 6 saatin sonunda ablasıyla birlikte çocuğunu polislere teslim edip kendi yine teslim olmadı. Evden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
