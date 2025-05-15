15 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada
Esenyurt’ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada

Esenyurt'ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2025 16:29
Esenyurt'ta yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yol verme nedeniyle çıkan kavgada karşıya geçmeye çalışan genç, sürücünün saldırısına uğradı. Yayaya tekme atan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye motokuryenin kask kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada
Beşiktaş’ta haraç almak için oto galeriyi kurşunladılar
Beşiktaş’ta haraç almak için oto galeriyi kurşunladılar
Konya Valisi A Haber’de
Konya Valisi A Haber’de
Deprem anı kamerada!
Deprem anı kamerada!
A Haber 5,2’lik depremin olduğu Konya’da
A Haber 5,2’lik depremin olduğu Konya’da
5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi
5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi
Otomobiliyle iş yerine çarpan sürücü kaçtı
Otomobiliyle iş yerine çarpan sürücü kaçtı
Kene kabusu geri döndü: 2 ölüm
Kene kabusu geri döndü: 2 ölüm
Kedi taklidi yapan martıların mama avı kamerada
Kedi taklidi yapan martıların mama avı kamerada
Bağcılar’da zemininde su çıkan sitede deprem korkusu
Bağcılar'da zemininde su çıkan sitede deprem korkusu
Lisedeki çifte cinayette yeni detaylar!
Lisedeki çifte cinayette yeni detaylar!
Can Ataklı sosyal medyada alay konusu oldu
Can Ataklı sosyal medyada alay konusu oldu
Evi yıkımdan vinçle kurtaran kişi konuştu
Evi yıkımdan vinçle kurtaran kişi konuştu
Daha Fazla Video Göster