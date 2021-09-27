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Esenyurt'ta şüpheli ölüm! 18. Kattan düştü

İHA
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Giriş: 27.09.2021 13:30
Güncelleme:27.09.2021 14:28
İstanbul Esenyurt’ta Nijerya uyruklu C.W. yaşadığı lüks sitede bulunan evinin 18. katından düştü. C.W., etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçen gün Esenyurt ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşti.

18. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Edinilen bilgilere göre, Nijerya uyruklu C.W. isimli bir adam, yaşadığı apartmanın 18. katından düştü. Adamın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan adama müdahale etti. Bir süre kalp masajı yapılan Nijerya uyruklu adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan şüpheli ölümle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yerde yatan adama müdahale ettiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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