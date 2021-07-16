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Esenyurt’ta pazarcılar birbirine girdi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 16:30
İstanbul Esenyurt’ta pazarcılar arasında çıkan kavga esnasında pazar savaş alanına dönerken, o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

İstanbul'da pazarcılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

PAZAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Pazar esnafı arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı tezgahların da kırıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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