Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çeviren kavgayı kurye kardeşler anlattı

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen kurye Furkan Ö. (16) müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, teslim almayıp geri gönderdi. Restorana geri gelen Furkan Ö. yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahipleri Serkan G. ve Muhammed G. ile kurye arasında tartışma çıktı. Furkan Ö.'nün kendisine destek çıkmaları için Umut Ö., Yılmaz Ö. ve Muharrem G.'yi çağırdığı ileri sürüldü. Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.