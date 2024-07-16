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Erzurum'da sel felaketi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 14:06
Erzurum'un Pasinler ilçesi, Pelitli köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Köydeki bir çok ev ve ahır yıkıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu aktardı.
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