Erzurum’da sel felaketi

Erzurum'un Pasinler ilçesi, Pelitli köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Köydeki bir çok ev ve ahır yıkıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu aktardı.

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